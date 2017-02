Z-Industry (2) - 09/02/17

De ontvangst is het visitekaartje van elk bedrijf. Een warm onthaal aan de receptie, een vriendelijk woord... De indruk die dit bij bezoekers achterlaat heeft een positief effect op de mening die de bezoeker meedraagt over het bedrijf. Je kan je receptie helemaal zelf organiseren of uitbesteden aan een gespecialiseerd extern bedrijf. In deze reportage kijken we hoe Receptel uw bedrijf hierbij kan helpen.