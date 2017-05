Z-Innovatie (1) - 04/05/17

In het ILVO, het Instituut voor Landbouw- en visserijonderzoek, in Melle wordt een nieuw monitorsysteem voor koeien getest. Veehouders zullen in de toekomst hun koeien realtime kunnen lokaliseren en de gezondheid van hun dieren tot in de kleinste details opvolgen.