Z-Innovatie (3) - 18/05/17

Jonge technologiebedrijven spelen een belangrijke rol op vlak van innovatie. Maar het ontbreekt hen vaak aan de know how of het geld om de volgende stap te zetten. Met het programma iStart wil onderzoekscentrum Imec - samen met de Vlaamse overheid - deze tech start-ups al in een vroege fase begeleiden. Het iStart-fonds biedt niet alleen coaching, maar ook infrastructuur en vooral ook financiële ondersteuning. Imec.istart staat intussen de top vier van de beste incabatieprogramma's ter wereld.