Z-Innovatie (4) - 25/05/17

Stress op de werkvloer en burn-out kosten de gezondheidszorg in heel Europa miljarden euro's per jaar. In de toekomt zullen wearables met sensoren jou waarschuwen als je teveel in het rood gaat. De sensoren meten ondermeer je hartslag, je ademhaling, de geleiding en de temperatuur van je huid.