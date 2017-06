Z-Innovatie (5) - 01/06/17

In Z-Innovation blikken we deze week vooruit op de nieuwe generatie fotovoltaïsche cellen. De zonnepanelen op het dak zullen op relatief korte termijn aangevuld worden met zonnecellen die in de gevel en in de ramen geïntegreerd worden. Bij imec in Leuven wordt gewerkt aan de zonnecellen van de toekomst.