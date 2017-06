Z-Innovatie (6) - 08/06/17

Mensen leven steeds langer en het aantal chronische ziekten stijgt. Dit zet de gezondheidszorg onder druk. Voor de patiënt en de arts is het van belang dat accurate diagnoses meteen beschikbaar zijn. miDiagnostics ontwikkelt testen die genoeg hebben aan één druppeltje bloed om op een chip cellen, proteïnen of kleine molecules te detecteren. Zo kan je de test eender waar uitvoeren in plaats van in een groot lab.