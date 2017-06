Z-Innovatie (7) - 15/06/17

Partago, dat is elektrisch autodelen in Gent. Al meer dan 70 mensen delen 16 elektrische wagens in Gent. Partago is een burgerinitiatief. Van en voor burgers. De initiatiefnemers hebben gekozen voor een coöperatieve. De mensen die de auto's delen zijn dus ook mede-eigenaar.