Z-Innovatie (9) - 29/06/17

Ruimtevaartorganisatie ESA werkt met Thales Alenia Space, IC-sense en onderzoekscentrum imec samen voor de ontwikkeling van chips voor de ruimtevaart. Deze chips moeten voldoen aan heel strenge normen: ze moeten hitte-bestendig zijn, ze moeten weerstaan aan straling en zichzelf kunnen herstellen in de ruimte als ze stuk zouden gaan. Deze chips worden in tegenstelling tot chips voor smartphones en andere 'consumer'-toepassingen niet gebouwd in grote chipfabrieken. Geen massa-productie dus maar wel een Belgisch hoogtechnologisch product op maat.