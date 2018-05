Z-Innovation (1): And& Summit & Festival - 09/05/18

Leuven heeft zich op de kaart gezet als innovatieve kennisregio met de eerste editie van het And& Summit & Festival. Vier dagen lang inspireerde het evenement op initiatief van Leuven Mindgate over gezondheidszorg, high-tech en creativiteit in de stad van morgen. Er was onder meer voor het eerst in ons land een demo met een zelfrijdende wagen op de openbare weg.