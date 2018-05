Z-Innovation (2): Leuven Institute for Fertility and Embryology - 16/05/18

Innovatie is de stuwende kracht voor onze gezondheidszorg. Dat is niet anders in het Leuven Institute for Fertility and Embryology. Het LIFE centrum uit Leuven helpt koppels met een kinderwens sinds 1984. In 2013 kreeg het een volledig nieuwe setting in het regionaal ziekenhuis Heilig Hart.