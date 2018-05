Z-Innovation (3): Cybersecurity - 23/05/18

In tijden van digitalisering is het noodzakelijk om computersystemen optimaal te beveiligen. Cybercriminaliteit is immers een lucratieve business geworden en criminelen zoeken continu nieuwe bronnen van inkomsten. Zionsecurity volgt de bedreigingen nauwgezet en helpt bedrijven om zich te wapenen tegen mogelijke aanvallen.