Z-Innovation (4): UC Leuven-Limburg - 30/05/18

De Leuvense regio geniet een uitstekende reputatie als innovatieve kennisregio. Dat is ook te danken aan de dynamiek die het onderwijs genereert. UC Leuven-Limburg is bijvoorbeeld de hogeschool met de meeste onderzoeken in Vlaanderen. Ze wil studenten met brede compenties afleveren die klaar zijn voor de arbeidsmarkt.