Z-Maatwerk (1): Scania Parts Logistics - 07/09/17

Maatwerkbedrijven zijn in vele gevallen partners van ondernemingen uit het reguliere circuit. Het Limburgse maatwerkbedrijf Bewel heeft veel ervaring met dergelijke samenwerkingen. Zo is het al een tiental jaar actief bij Scania Parts Logistics in Opglabbeek, waarvoor het verpakkingswerk uitvoert.