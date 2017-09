Z-Maatwerk (2): Zonnehoeve Production - 14/09/17

Eén van de uitdagingen voor maatwerkbedrijven bestaat erin om zich te specialiseren in bepaalde productniches. Zo heeft Zonnehoeve Production uit Nazareth een lange traditie in houtbewerking. Het is uitgegroeid tot een belangrijke private label-leverancier van bedden.