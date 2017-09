Z-Maatwerk (4): Blankedale - 28/09/17

De uitdaging voor een maatwerkbedrijf is om mee te evolueren met zijn tijd. Dat vergt ook investeringen om een performant en flexibel productieapparaat te kunnen aanbieden. Bij Blankedale in Tienen werd bijvoorbeeld geïnvesteerd in een afdeling voor diepvries verpakkingen. Maar er gaat ook veel aandacht naar opleidingstrajecten voor de medewerkers.