Z-Maintenance (1) - 11/05/17

Het begrip Total Cost of Ownership streeft naar inzicht in alle kosten gerelateerd aan de aankoop en het gebruik van materiële activa: machines, computers, gebouwen. Laat het management en het onderhoud van die activa nu een belangrijke weerslag / invloed hebben op de Total Cost of Ownership. En dan dringt zich voor veel bedrijven de vraag op: doen we het allemaal zelf of gaan we in zee met een partner-specialist?