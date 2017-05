Z-Maintenance (3) - 25/05./17

De vestiging van Barry Callebaut in Wieze is de grootste chocoladefabriek ter wereld. 1200 werknemers produceren er jaarlijks meer dan 300.000 ton overal gegeerde Belgische chocolade. In de voedingssector liggen de veiligheidsnormen hoog. Zo ook voor maintenance en asset management. Het is daarom dat Barry Callebaut heeft gekozen voor een specifieke onderhoudsstrategie samen met MAINNOVATION.