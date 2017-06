Z-Maintenance (5) - 08/06/17

Op de site van Janssen Pharmaceutica in Geel worden de werkzame moleculen van een geneesmiddel op grote schaal geproduceerd. Aan de productie van geneesmiddelen worden terecht hoge eisen gesteld. Maintenance in de breedste betekenis is dan ook een belangrijk aandachtspunt. Externe partners zoals PDM stellen hun expertise ter beschikking.