Z-Mobility (2): FlyVLM - 21/06/18

Mobiliteit gaat soms ook over het gemak en de efficiëntie waarmee mensen zich kunnen verplaatsen binnen Europa. Dankzij FlyVLM bereikt men steden en regio's in Europa die niet door andere luchtvaartmaatschappijen worden aangeboden. De regionale vluchten verhogen de mobiliteit voor mensen die om professionele redenen in de week werken in Londen, Keulen of Aberdeen en toch de flexibiliteit hebben om in België te blijven wonen.