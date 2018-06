Z-Mobility (3): Luminus - 28/06/18

In 2025 zullen naar schatting 6 % van alle wagens elektrisch zijn. In 2040 is dat al 54%. Die "modal shift" heeft een belangrijke impact op het ecosysteem in ons verkeer. Elektrisch rijden is duurzamer, maar het vraagt ook het aanpassen van faciliteiten. Luminus biedt laadpalen aan op strategische plaatsen om aan die behoefte te voldoen, en koppelt die ook binnenkort aan zonnepanelen. Zo draagt het bedrijf zijn steentje bij opdat we allemaal duurzaam worden in onze manier van verplaatsen.