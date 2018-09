Z-Mobility (5): CNG 06/09/18

Z-Mobility gaat op zoek naar alternatieven voor de klassieke interpretatie van "mobiliteit" en speurt naar oplossingen. Aardgas is stilaan een waardig alternatief voor diesel en benzine. Bij automerk SEAT zetten ze vol in op aardgas en maken ze snel progressie in het aanbieden van verschillende modellen die rijden op CNG. Aardgas betekent 25% minder CO2 uitstoot dan benzine en 75% minder dan diesel. Ook de overheid heeft een aantal maatregelen genomen ter ondersteuning.