Z-Return on development (4): Investeren in ontwikkelende economieën - 31/05/18

Investeerders zoeken in het huidige beursklimaat naar nieuwe opportuniteiten, ook buiten de klassieke markten. Investeringsfondsen en beurshuizen nemen daarom hoe langer hoe meer bedrijven uit ontwikkelende economieën op in hun portfolio. Tegelijkertijd is er een groeiend besef dat investeren ook duurzaam moet zijn. BIO, een onderdeel van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, heeft daar veel ervaring.