Z-Return on development (5): Technologische innovaties in ontwikkelende landen - 07/06/18

Digitalisering en data-analyse zijn onmisbaar in de ontwikkeling van landen en in de ontwikkelingssamenwerking, en creëren duidelijke inzichten in de noden en opportuniteiten van sectoren en regio's. Technologische innovaties versnellen ook de transformatie van ontwikkelende landen.