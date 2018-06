Z-Return on development (7): Belgische spelers - 21/06/18

Er zijn een reeks Belgische bedrijven die een lange traditie hebben in ontwikkelingslanden. In deze aflevering komen brouwerijgroep Unibra en BIA Groep aan het woord. Bia levert machines en voertuigen voor openbare werken en de bouwindustrie en is sinds zijn ontstaan in 1902 actief in Afrika.