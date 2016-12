Z-Smart Buildings (4) - 15/12/16

Wie smart buildings zegt, is vlug geneigd aan een nieuwbouw kantoor te denken. Maar niets is minder waar. Ook bestaande gebouwen kunnen met doordachte ingrepen slimmer en efficiënter worden gemaakt. KBC past bijvoorbeeld zijn historische Boerentoren in het centrum van Antwerpen grondig aan.