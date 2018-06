Z-Smart way of working (1): Het nieuwe werken - 20/06/18

In deze aflevering van Z-Smart Way of Working zien we hoe het nieuwe werken ingebed wordt in het hele bedrijf. Het concept vraagt een aparte aanpak qua werkplek design en resulteert in ruimtes die niet enkel visueel aantrekkelijk zijn maar vooral multi-functioneel inzetbaar zijn. Ook technologie verandert de manier waarop we werken en deze vooruitgang wordt handig ingepast in het concept van Smart Way of Working.