ETION Forum 2017 - 16/09/17

Op 11 september 2017 hield ETION zijn jaarlijkse Forum voor leden en stakeholders. Het thema van dit jaar is de impact van slimme technologie op mens, economie en samenleving. Met geconnecteerde apparaten, artificiële intelligentie en geavanceerde robots evolueren we naar een tijdperk waarin technologie steeds autonomer functioneert. Het is niet enkel de mens meer die leert omgaan met technologie, de technologie leert ook omgaan met de mens. Welke opportuniteiten en uitdagingen zien we in deze evolutie? En welke beslissingen kunnen en willen we in de toekomst aan de technologie overlaten? Twee internationaal gerenommeerde keynote sprekers en drie respondenten uit de ondernemerswereld lichten hun visie toe in de schitterende setting van de Ghelamco Arena.