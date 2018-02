Z-Extra VBO (2): Belgian Business Awards for the Environment - 27/02/18

Dit jaar organiseert het Verbond van Belgische Ondernemingen de 16de editie van de Belgian Business Awards for the Environment. Deze awards belonen kleine en grote ondernemingen voor hun inzet voor duurzame ontwikkeling. Ze plaatsen ondernemingen in de kijker die er dankzij groene innovaties in zijn geslaagd economische activiteiten en zorg voor het milieu te combineren. De jury van de Belgian Business Award for the Environment nomineerde 10 projecten. Elke dag stellen we er één aan u voor. Vandaag: LIDL