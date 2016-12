2016 was goed jaar voor Brusselse kantorenmarkt 12/12/16

2016 was een erg goed jaar voor de kantorenmarkt in Brussel. Dat staat in een rapport van Jones Lang LaSalle, een internationale vastgoedspeler. Vooral overheden hebben dit jaar enkele grote huurcontracten getekend. Voor 2017 is het uitkijken naar de impact van de Brexit.