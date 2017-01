2017 wordt de rush naar rust 05/01/17

Dat zegt Herman Konings, trendwatcher van nXt, die in opdracht van Samsung 3 grote trends opmerkte, die de technologische veranderingen schragen. Technologie wordt almaar intuïtiever, de samenleving wordt leeftijdloos en we "ontspullen" in onze zoektocht naar rust.