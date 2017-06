Autodeelplatform van BMW moet nog verder groeien 29/06/17

Drive Now, het autodeelplatform waar BMW mee aandeelhouder is, telt een jaar na de lancering in Brussel 15.000 gebruikers. Niet slecht, vindt CEO Christian Lambert, maar het moet beter. Want autogebruik is de toekomst, niet langer autobezit. 't Is daarom dat BMW er zo fors in investeert.