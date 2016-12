Bedrijfsnetwerk steeds meer bedreigd van binnenuit 16/12/16

Het Internet of Things wordt een Internet of Threats, waarschuwt Dimension Data. Bedrijven gebruiken steeds vaker robots, machines en sensoren, maar die zijn veel moeilijker te beveiligen tegen virussen en hackers. Ook werknemers slaan gaten in de verdediging: ze verwachten dat ze chat-apps en consumentensoftware ook op het werk kunnen gebruiken.