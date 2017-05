Bedrijven zien het stijgend belang van games 02/05/17

Bedrijven zien steeds meer het belang en het potentieel van games en de communities die er rond hangen. Het is de uitgelezen manier om jongere doelgroepen te bereiken die niet meer via de gewone mediakanalen te bereiken zijn. De mogelijkheden zijn legio, zegt Steven Leunens (4Entertainment). Via beurzen, competities, YouTube of e-sports.