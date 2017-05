"De brand in de Innovation was een aanslag, géén ongeluk" 23/05/17

Exact 50 jaar geleden legde een verwoestende brand de Innovation in Brussel in de as. Afhankelijk van de bron vielen er 251 tot 323 doden. Bij de slachtoffers waren de ouders van Johan Swinnen. Hij weigert te geloven dat de oorzaak van de brand een defect was aan een lamp. In de sleutelroman "Happening, de aanslag in de Innovation" reconstrueert hij de feiten.