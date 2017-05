"Ecologisch protectionisme moet onze toekomst beschermen" 25/05/17

De impact van het kapitalisme op ons leefmilieu is nefast. Dat schrijft Nick Meynen in "Frontlijnen", een boek waarin hij de lezer meevoert naar enkele plaatsen in de wereld waar die impact zichtbaar is. Hij pleit dan ook voor een ecologisch protectionisme, in plaats van vrijhandel zoals bij CETA.