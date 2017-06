"Economische voorspellingen nog moeilijker met Trump" 02/06/17

Met z'n weerstand tegen het klimaatakkoord van Parijs schopt Amerikaans president Trump alweer wild om zich heen. Kunnen we nog meer Amerikaans protectionisme verwachten? Storten de V.S. zich in isolationisme? Is er bovendien impact op de markten? Uitleg door William De Vijlder van BNP Paribas.