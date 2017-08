"Ethiek niet meer weg te denken uit moderne bedrijfsvoering" 24/08/17

De controversiële uitspraken van president Trump hebben heel wat Amerikaanse CEO's in de gordijnen gejaagd. Bedrijven nemen veel meer dan vroeger stelling in, als het gaat over ethiek, racisme of discriminatie. Iets wat Pieter Timmermans van het VBO ook in België ziet gebeuren.