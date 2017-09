"Groots durven denken. En doen." 19/09/17

Groots durven denken, de lat hoog leggen en vervolgens de beslissingen nemen om dat doel te bereiken. Het is één van de manieren hoe Bol.com is kunnen uitgroeien tot de grootste webshop van Nederland en België. Michel Schaeffer was jarenlang marketingdirecteur en heeft alles neergepend in "Het geheim van Bol.com".