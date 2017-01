"Halal wordt een duurzaamheidslabel" 26/01/17

Rachid Lamrabat is al 5 jaar bezig met etno-marketing. Bedrijven laten nog te veel kansen links liggen in het bereiken van de allochtone consument. Hij voorspelt dat de term "halal" in de toekomst een duurzaamheidslabel wordt. En dat het veel breder wordt dan enkel de manier van slachten.