"Hamburgers en bier. Alles is economie" 19/05/17

Zijn er hamburgers in het paradijs? Waarom eten we popcorn in de cinema? Aan de hand van tientallen vragen tracht Stefan Ruysschaert in z'n boek enkele economische thema's uit te leggen voor een breed publiek. En dat gaat van inflatie, pensioenen, de vrije markt, ongelijkheid, tot .... hamburgers en bier.