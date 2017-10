"Het belang van voedingsrecht neemt zienderogen toe" 03/10/17

De wetgeving rond voedselveiligheid en bio-labels wordt elk jaar strenger. Vanuit het bedrijfsleven is er dan ook een grote vraag naar specialisten in voedingsrecht, maar die zijn zeldzaam. Bij advocatenkantoor Loyens & Loeff bieden ze nu opleidingen aan. En de interesse is groot.