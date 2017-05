"Het kost bloed, zweet en tranen, maar een start-up is de moeite" 04/05/17

Je persoonlijk leven lijdt eronder en direct geld verdienen, doe je ook niet, toch is een start-up oprichten de moeite waard. Dat vindt Bart Vanhaeren, de auteur van een boek over hoe je dat best doet. De kennis is er, alleen ontbreekt het vaak aan ambitie.