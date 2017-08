"Het lijkt als tweede zit: wanneer er druk is, ligt de efficiëntie hoger" 11/08/17

Bart De Smet, de CEO van Ageas, zit volop in de onderhandelingen voor een nieuwe schikking met de Fortis-gedupeerden, nadat de rechter in Amsterdam de eerste schikking niet-bindend verklaarde. Ageas heeft tijd tot 17 oktober. Maar als er druk is, ligt de efficiëntie hoger, zegt hij.