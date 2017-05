"Hoera, ontslag!" 11/05/17

Veel mensen zien een plots ontslag als een drama. Dat is het vaak ook, maar zou ook het begin kunnen betekenen van een beter werkleven. Loopbaancoach Rilla Lysens leert hoe je stilstaat bij je huidige job, zodat je kan zoeken naar wat je écht wil in je (werk)leven. Haar tips heeft ze nu gebundeld in het boek met de provocerende titel "Hoera, ontslag!"