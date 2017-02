"Ik ben een product van China" 23/02/17

China heeft mij gekneed en gevormd. Het zijn de woorden van Sven Agten, een landgenoot die al 12 jaar woont en werkt in China. Zijn ervaringen staan nu in z'n boek "Hoe maak ik het in China?". We moeten ons beeld van dat land dringend bijschaven, vindt hij, op sommige vlakken staan ze al verder dan wij.