Jongeren ontdekken mode op zomerkamp 17/08/17

Tieners kunnen hun eerste stapjes zetten in de modewereld tijdens een zomerkamp in Antwerpen. Van 20 tot 25 augustus leren ze alles over textiel, stoffen combineren, nieuwe technieken, prints en vooral: zelf creatief zijn! Ontwerpster en docente Anita Evenepoel hoopt hen gepassioneerd te maken.