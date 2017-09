Meer aandelen, minder obligaties voor Noorse staatsfonds 08/09/17

Het grootste staatsfonds ter wereld, dat van Noorwegen, verandert z'n beleid: meer beleggen in aandelen, minder in obligaties. Als zo'n grote speler (850 miljard aan activa) dat beslist, is de kans op navolging groot. En kan er verkoopdruk komen op sommige obligaties. Koen De Leus (BNP Paribas Fortis) licht toe.