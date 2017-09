Nieuwe wetgeving moet stigma rond faillissement wegnemen 14/09/17

Zopas is de nieuwe insolventiewet in het Staatsblad verschenen. Nieuw is dat voortaan ook organisaties en vrije beroepers failliet verklaard kunnen worden. Maar tegelijk zorgt men ervoor dat gefailleerden weer sneller aan de slag kunnen. Het stigma rond een faillissement moet verdwijnen.