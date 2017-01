Publicis brengt alles samen onder één dak 27/01/17

Het communicatie- en reclamebureau Publicis One brengt al z'n agentschappen, zoals bijvoorbeeld Duval Guillaume, Leo Burnett en ZenithOptimedia, samen onder één dak op de site van Tour & Taxis. Doel is om klanten beter van dienst te zijn nu de digitalisering veel onder druk zet, zegt Johan Parmentier, CEO Publicis One Benelux.