"Wetgeving niet klaar voor vierde industriële revolutie" 15/12/16

Onze wetgeving is verouderd en niet klaar voor de vierde industriële revolutie. Als dat zo blijft, gaan onze technologische bedrijven kansen missen. Dat zegt Wilson De Pril, topman van Agoria, in de marge van z'n afscheid. In januari geeft hij na een carrière van 42 jaar de fakkel door aan Peter Demuynck.